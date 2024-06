Mertens jouera après son abandon à Eastbourne: "Hibino n'est pas un mauvais tirage"

Elise Mertens (WTA 33) participera bien à Wimbledon. C'est ce que son manager a confié dimanche à Belga, et que la Limbourgeoise elle-même a confirmé par la suite. Contrainte à l'abandon mercredi au tournoi WTA 500 d'Eastbourne contre l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 7) à cause d'une nouvelle blessure à la hanche, la N.1 belge sera sur le court lundi contre la Japonaise Nao Hibino (WTA 94) .

"J'ai abandonné à Eastbourne par précaution", a expliqué Mertens à la Fédération belge de tennis. "Parce que je sentais que ma cuisse n'était pas encore à 100%, et que c'est justement ce que l'on recherche pour Wimbledon. À Birmingham (la semaine précédente, ndlr), je ne pouvais même plus me balader à un moment donné. Je ne sais pas comment j'ai réussi à gagner le titre en double. J'ai littéralement couru deux fois. Ma kiné est entre-temps arrivée de Belgique et fait en sorte que cela aille déjà beaucoup mieux."

Elise Mertens participera pour la septième fois à Wimbledon, où elle a déjà atteint les huitièmes en 2019 et 2022. En l'état, la Limbourgeoise signerait volontiers pour pareil résultat, d'autant qu'elle ne sera pas tête de série pour la première fois depuis 2017. "Pour une petite place", a-t-elle souri. "Bah ! Cela ne change pas grand-chose. Et peut-être vaut-il mieux tomber sur une tête de série plus tôt dans le tournoi, avant qu'elle ne soit rodée."