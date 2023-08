Michael Geerts éliminé aux portes de la finale en double

Michael Geerts a été éliminé en demi-finales du double du tournoi de tennis Challenger de Meerbusch, joué sur terre battue et doté de 73.000 euros, vendredi en Allemagne.

Associé à l'Argentin Santiago Rodriguez Taverna, Geerts a été battu en deux sets - 6-3, 6-4 - par les Brésiliens Fernando Romboli et Marcelo Zormann qui forment la paire tête de série N.4. La rencontre a duré 1 heure et 11 minutes.

En finale, les Brésiliens seront opposés aux gagnants du match entre les Français Manuel Guinard et Grégoire Jacq, qui forment la paire tête de série N.3, et le duo composé du Brésilien Orlando Luz et du Néerlandais Sem Verbeek.