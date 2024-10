Nadal-Djokovic: les chiffres fous de leurs 60 affrontements

Ce match entre Rafael Nadal et Novak Djokovic aura une saveur particulière ce samedi après-midi, à Ryad. Non pas qu'il s'agira du dernier de l'Espagnol, qui devrait encore prendre part à la phase finale de la Coupe Davis en novembre prochain, mais bien parce que ce sera le dernier affrontement entre deux légendes du tennis. Plus globalement, ce match sera également le dernier entre deux joueurs du Big Three, le surnom donné au trio Roger Federer - Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Cette fois-là, Djokovic, mené deux sets à zéro, abandonne, et laisse le Taureau de Manacor filer vers un second sacre sur la terre battue parisienne.

Des différences en fonction de la surface

Mais si on y regarde de plus près, on constate qu'il y a d'énormes différences entre les surfaces. Nadal est le roi de la terre battue, Djokovic des surfaces dures, et cela se confirme dans les chiffres.

Sur dur, Djokovic l'a emporté 20 fois, Nadal seulement 7 fois. Mais la balance s'inverse sur l'ocre. Rafa l'a également emporté 20 fois, Djokovic 9 fois. Sur gazon, les deux légendes n'ont pas réussi à se départager avec deux victoires de chaque côté.

Si 'Nole' a donc un meilleur bilan global, ce n'est par contre pas le cas lors des affrontements en Grand Chelem. Sur leurs 18 matchs, le Taureau de Manacor est sorti vainqueur à 11 reprises, dont 5 fois en finale. Djokovic, lui, l'a donc emporté 7 fois, mais à quatre reprises en finale.

Enfin, si Nadal est incontestablement le roi de l'ocre, Djokovic est le seul à l'avoir battu à deux reprises à Roland-Garros, en 2015 et 2021. Les deux autres défaites de l'Espagnol ont été infligées par Söderling (2009) et Zverev (2024). On notera également que le dernier duel entre Nadal et 'Djoko' était sur la terre battue parisienne, lors des JO 2024. Le Serbe l'avait emporté en deux sets.

La "Last Dance" entre Nadal et Djokovic sera un moment chargé en émotions ce samedi, c'est certain.