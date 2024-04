Novak Djokovic retrouve le dernier carré après neuf ans et affrontera Casper Ruud

Dans la deuxième manche, six jeux consécutifs sont allés au receveur. Une nouvelle fois, le N.1 mondial a fait la différence au moment crucial en prenant l'engagement de De Minaur pour remporter la partie.

Le premier set a été disputé, avec six balles de break pour Djokovic et trois pour De Minaur. 'Nole' a finalement converti l'une d'entre elles dans le dernier jeu du set pour prendre la main.

Éliminé en 16e de finale, le Russe Andrey Rublev n'est plus en mesure de défendre sa couronne conquise en 2023 sur l'ocre de Monte-Carlo. Tsitsipas s'y était imposé en 2021 et en 2022, Djokovic en 2013 et 2015. Avec 11 victoires, Rafael Nadal détient le record de titres dans la Principauté.