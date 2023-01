(Belga) La Bélarusse Aryna Sabalenka, 5e mondiale, s'est qualifiée, mercredi à Melbourne, pour les demi-finales de l'Open d'Australie où elle affrontera la Polonaise Magda Linette.

Sabalenka, 24 ans, a battu en quarts la Croate Donna Vekic (64e) 6-3, 6-2 et rejoint pour la première fois le dernier carré du Majeur australien. Elle a déjà joué trois demi-finales en Grand Chelem (Wimbledon 2021, US Open 2021 et 2022) sans jamais parvenir en finale. (Belga)