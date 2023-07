Pas de nouvelle finale pour Gillé et Vliegen: "Pas été capables d'atteindre notre niveau"

La déception primait pour Sander Gillé (ATP 23 en double) et Joran Vliegen (ATP 25) mardi à Wimbledon. Sur le Court N.17, les Limbourgeois, têtes de série N.12, ont été éliminés au 3e tour par les Américains Nathaniel Lammons (ATP 34) et Jackson Withrow (ATP 39), qui les avaient déjà battus il y a deux semaines sur le gazon de Majorque. Ils se sont inclinés 6-3, 6-4 après 1h06 de jeu.

"Ce ne fut pas un bon match de notre part", a confié Sander Gillé à Belga après la défaite. "Nous n'avons pas été capables d'atteindre notre niveau, ce qui était indispensable. Ils sont très puissants et servent très bien, ce qui ne facilite pas la tâche. Nous avons fait quelques mauvais choix au début et nous avons toujours dû courir après le score. Nous nous sommes accrochés, mais ils ont été meilleurs que nous. Ils ont trouvé le moyen de se créer plus d'occasions en retour, tout en restant très réguliers au service. Nous avons essayé de trouver des solutions, mais ce fut insuffisant."

Il n'y aura donc pas de nouvelle finale dans un tournoi du Grand Chelem pour Sander Gillé et Joran Vliegen, qui s'étaient invités à l'apothéose de Roland-Garros le mois dernier.