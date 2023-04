Pas de premier titre en Challenger pour Raphaël Collignon, battu en finale à Roseto

Pour sa première finale sur le circuit Challenger, le joueur liégeois de 21 ans, 249e mondial, s'est incliné en trois sets 4-6, 7-5 et 7-6 (8/6) après 3 heures et 17 minutes de jeu face à l'Autrichien Filip Misolic, tête de série N.1 et 142e joueur mondial, en finale de ce tournoi sur terre battue doté de 73.000 euros de prize-money.

Raphaël Collignon s'était hissé en finale en éliminant un autre Liégeois, Gauthier Onclin (ATP 224), tête de série N.8, en trois sets 5-7, 6-4, 6-2, vendredi en quarts de finale.