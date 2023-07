Qinwen Zheng écarte Jasmine Paolini en finale

Qinwen Zheng a remporté le tournoi de tennis WTA 250 de Palerme, joué sur terre battue et doté de 259.303 dollars, dimanche en Sicile. La Chinoise, 26e mondiale et tête de série N.2, s'est imposée en trois sets 6-4, 1-6, 6-1 en finale contre l'Italienne Jasmine Paolini, 52e mondiale et tête de série N.5.