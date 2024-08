Raphaël Collignon s'impose en finale du 25.000 dollars de Coxyde

Au début du mois d'août, Collignon (ATP 213) avait remporté le Challenger 100 de Lüdenscheid en Allemagne. Il était venu à bout du Néerlandais Botic Van De Zandschulp, alors classé 84e mondial, pour décrocher le premier titre de sa carrière sur le circuit Challenger. Avant cela, il avait atteint cinq finales en six tournois sur le circuit ITF (trois victoires et deux défaites) et les demi-finales au Challenger de Lyon en juin.

Classé 448e mondial en février, Raphaël Collignon va profiter de ce succès pour poursuivre sa progression au classement mondial. Il pourrait devenir le 3e joueur belge en dépassant Joris De Loore, actuel 212e mondial.