Roland-Garros: Gracheva éliminée, c'est la fin pour les Français

La joueuse de 23 ans, née en Russie et naturalisée il y a un an, pourra certainement regretter ses deux balles de set manquées dans la première manche.

"J'ai presque donné le meilleur possible", a réagi la Française après sa défaite, mais "elle a fait un beau match et elle sert hyper bien".

"Cela restera un bon souvenir pour moi et mon équipe. Je vais essayer d'apprécier ce moment le plus longtemps possible et faire mieux la prochaine fois", a-t-elle répondu en guise de bilan.

Elle avait notamment vécu un grand moment sur le court Suzanne-Lenglen au troisième tour, entonnant la Marseillaise avec le public après sa victoire sur la Roumaine Irina-Camelia Begu (127e).

Varvara Gracheva et Corentin Moutet sont les deux seuls Français sur 28 représentants à avoir atteint la deuxième semaine à Roland-Garros cette saison. Un bilan plus observé depuis 2020 avec la présence d'Hugo Gaston, Fiona Ferro et Caroline Garcia qui n'étaient pas non plus allés plus loin.

La N.1 française a d'ailleurs été cette année éliminée dès le deuxième tour, alors que le N.1 masculin, Ugo Humbert, a lui été battu d'entrée par l'Italien Lorenzo Sonego.

De son côté, Mirra Andreeva continue d'épater du haut de ses 17 ans, elle qui a été révélée au grand public l'an dernier au Masters 1000 de Madrid.

Depuis, son parcours s'est étoffé. Un troisième tour déjà atteint à Roland-Garros il y a un an pour sa première participation en Grand Chelem, un huitième de finale à Wimbledon quelques semaines plus tard. Et ce avant un autre huitième, à Melbourne en janvier dernier.

Elle pourrait à nouveau créer la sensation en cas de succès sur la N.2 Sabalenka pour rejoindre les demies. Avantage à la Bélarusse, qui l'a battue deux fois sur terre battue et à Madrid. La dernière fois, c'était aussi en quarts de finale, cette saison.