Roland-Garros: Jusqu'où ira Djokovic ?

Un peu comme Chuck Yeager passant le mur du son, Novak Djokovic a atteint dimanche à Roland-Garros la barre des 23 titres du Grand Chelem et semble en mesure, sur sa lancée, de repousser encore certaines des limites statistiques du tennis.

Dans trois semaines, Djokovic se présentera en immense favori à Wimbledon où il visera un huitième titre, pour égaler le record de Federer sur le gazon londonien (seule Martina Navratilova a fait mieux avec 9 succès). Il n'y a plus été battu depuis sa défaite en quarts en 2017, soit 28 matches gagnés consécutivement pour quatre titres.

"Je me réjouis de faire la fête et de passer du bon temps avec ma famille, avec mes proches. Mais il faudra rapidement tourner la page car Wimbledon arrive. Il n’y a pas beaucoup de temps pour une grande fête si l’on veut être candidat pour un nouveau titre en Grand Chelem, et c’est ce que je désire", a insisté Djokovic dimanche.

Ensuite se profilera l'US Open, sur dur, sa surface favorite même si New York ne lui a souri "que" trois fois. Et en début d'année prochaine, il devrait être de retour à l'Open d'Australie en favori pour un onzième titre record à Melbourne.

Combien de tournois du Grand Chelem peut-il encore remporter ?