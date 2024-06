Roland-Garros: Sinner-Alcaraz, épisode IX, finale avant la lettre

Novak Djokovic, genou à terre et forfait, les regards sont désormais tournés vers l'Italien Jannick Sinner, prochain N.1 mondial, et l'Espagnol Carlos Alcaraz (3e), opposés dans une demi-finale de feu à Roland-Garros vendredi, déjà un classique malgré leur jeune âge.

Le Norvégien Casper Ruud (7e), finaliste des deux dernières éditions, affrontera l'Allemand Alexander Zverev (4e), dans l'autre affiche du dernier carré. Tant et si bien qu'un de ces quatre joueurs ajoutera pour la première fois son nom au palmarès dimanche.