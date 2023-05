Sander Gillé et Joran Vliegen échouent aux portes de la finale

Sander Gillé et Joran Vliegen ont été battus en demi-finale du double du tournoi de tennis Challenger d'Aix-en-Provence, joué sur terre battue et doté de 200.000 euros, samedi en France.

Gillé (ATP 42 en double) et Vliegen (ATP 43 en double) se sont inclinés en deux sets 7-6 (7/4), 6-2 contre les Portugais Nuno Borges (ATP 128 en double) et Francisco Cabral (ATP 52 en double). La rencontre a duré 1 heure et 26 minutes.

En finale, la paire portugaise affrontera les Australiens Jason Kubler (ATP 29 en double) et John Peers (ATP 44 en double) qui forment la paire tête de série N.4.