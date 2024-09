Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au premier tour en double

Sander Gillé et Joran Vliegen, associés, ont été éliminés au premier tour du tournoi de tennis ATP 500 de Tokyo, une épreuve sur surface dure dotée de 1.818.380 dollars, samedi.

La paire belge de Coupe Davis (ATP 33 en double) a été battue par la troisième paire tête de série formée par les Français Sadio Doumbia (ATP 31 en double) et Fabien Reboul (ATP 28 en double) en trois sets 6-3, 3-6, 10-3 et après une heure et 25 minutes de jeu.

Les Français rencontreront en quarts de finale la paire formée par le Britannique Jack Draper et le Tchèque Tomas Machac, vainqueurs 4-6, 7-6 (7/4), 10/8 de l'Autrichien Alexander Erler et le Néerlandais Matwe Middelkoop.