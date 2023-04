Sander Gillé et Joran Vliegen en finale au Portugal

Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour la finale du tournoi de tennis ATP 250 d'Estoril en double, une épreuve sur terre battue dotée de 562.815 euros, samedi au Portugal.

Sander Gillé (ATP 47 en double), 32 ans, et Joran Vliegen (ATP 48 en double), 29 ans, têtes de série N.4, ont en effet battu les Portugais Nuno Borges (ATP 129) et Francisco Cabral (ATP 53), tenants du titre, en deux manches: 7-6 (7/4) et 7-6 (7/4). La partie a duré 1h47 minutes.

La paire belge de Coupe Davis jouera en finale dimanche soit contre le duo tête de série N.3 formé par l'Equatorien Gonzalo Escobar et le Français Fabien Reboul, soit contre les Serbes Nikola Cacic et Miomir Kecmanovic.