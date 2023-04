Sander Gillé et Joran Vliegen passent au deuxième tour sans encombre

La paire composée de Sander Gillé et Joran Vliegen, classés 44e et 45e au classement ATP en double, a remporté son match face au Bosnien Aldin Setkic (ATP 897 en double) et son partenaire australien Jason Taylor (ATP 185 en double) au premier tour de l'ATP 250 de Banja Luka, mercredi en Bosnie. Sur terre battue, le duo, deuxième tête de série du tournoi doté de 562.815 euros, s'est imposé 6-4, 6-2 en 1 heure et 10 minutes de jeu, étalées sur deux journées. La rencontre avait en effet été interrompue mardi après le premier set à cause des intempéries.