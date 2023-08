Sander Gillé et Joran Vliegen se hissent en demi-finales

Sander Gillé (ATP 24) et Joran Vliegen (ATP 23) se sont qualifiés jeudi pour les demi-finales du double du tournoi de tennis ATP 500 de Washington, doté de 2.013.940 dollars. Ils ont battu l'Écossais Jamie Murray (ATP 32) et le Néo-Zélandais Michael Venus (ATP 25) 7-6 (7/4), 4-6, 10/8 au terme d'une rencontre qui a duré 1 heure et 42 minutes dans la capitale fédérale américaine.

Pour accéder à la finale, Gillé et Vliegen devront également se défaire des Argentins Maximo Gonzalez (ATP 33) et Andres Molteni (ATP 27). Ces derniers ont éliminé les Britanniques qui bénéficiaient d'une invitation Daniel Evans (ATP 62) et Andy Murray (non classé en double) 7-6 (9/7), 1-6 et 10/8.