Sander Gillé et Joran Vliegen sortis au 3e tour du double

Sander Gillé et Joran Vliegen, 23e et 25e joueurs mondiaux en double et 12e tête de série sur le gazon londonien, se sont inclinés au 3e tour du troisième Grand Chelem de la saison tennistique, mardi à Londres. Le duo a été battu par les Américains Nathaniel Lammons (ATP 34) et Jackson Withrow (ATP 39), 6-3, 6-4, en 1 heure et 6 minutes.