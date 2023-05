Serena Williams annonce attendre son deuxième enfant

La star du tennis Serena Williams a révélé qu'elle était enceinte de son deuxième enfant lors du Met Gala 2023, un rendez-vous très attendu de la mode, lundi soir à New York. L'Américaine de 41 ans qui était accompagnée par son mari Alexis Ohanian a déclaré à Vogue sur le tapis rouge de l'événement: "Nous sommes trois ici. Je vais bien, je vais vraiment bien maintenant. Je peux respirer, je peux m'arrêter, je ne me cache pas mais... oui", a-t-elle ajouté.

L'ancienne championne aux 23 titres du Grand Chelem a pris sa retraite après son élimination au 3e tour du dernier US Open en septembre. Elle avait expliqué que sa décision était motivée par le désir d'avoir un deuxième enfant, et qu'elle avait essayé d'avoir un autre bébé pendant son absence du tennis pendant un an, entre 2021 et Wimbledon 2022.

Le premier enfant de Serena Williams, une fille prénommée Alexis Olympia, est né en septembre 2017. La championne a repris la compétition au début de l'année 2018 après la naissance de sa fille. Son dernier titre du Grand Chelem remonte à l'Open d'Australie en janvier 2017.