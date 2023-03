Sofia Costoulas battue en finale du double d'un 60.000 dollars en Afrique du Sud

Associée à l'Italienne Dalila Spiteri, Sofia Costoulas a été battue en finale du double du tournoi de tennis ITF de Pretoria, joué sur surface dure et doté de 60.000 dollars, samedi en Afrique du Sud.

Sofia Costoulas, 17 ans et 482e mondiale en double, et Dalila Spiteri (WTA 882 en double), 25 ans, se sont inclinées sur un double 6-3 en 1h11 minutes - face à la Japonaise Mai Hontama (WTA 297), 23 ans, et la Française Alice Tubello (WTA 732), 22 ans.

Numéro 2 mondiale chez les juniores, Sofia Costoulas, 347e mondiale au ranking WTA, compte un titre ITF en double, celui du Hua Hin (W25), en Thaïlande, remporté en octobre de l'année dernière en compagnie de la Thaïlandaise Punnin Kovapitukted.