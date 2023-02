Taylor Fritz contre Miomir Kecmanovic en finale

L'Américain Taylor Fritz et le Serbe Miomir Kecmanovic s'affronteront en finale du tournoi de tennis ATP 250 de Delray Beach, épreuve sur surface dure dotée de 642.735 dollars.

Fritz, 7e joueur mondial et tête de série N.1, a battu son compatriote Mackenzie McDonald (ATP 56) 6-3, 7-6 (8/6) en 1 heure et 35 minutes. Il visera, à 25 ans, son cinquième titre sur le circuit ATP, le premier de sa saison. L'an passé, il était imposé à Indian Wells, Eastbourne et Tokyo. Il a été battu cinq fois en finale.

Kecmanonic (ATP 33/N.4), 23 ans, est venu à bout 7-6 (10/8), 3-6, 6-2 du Moldave Radu Albot (ATP 113) en 2 heures et 28 minutes. Il disputera sa troisième finale et compte un titre à son palmarès, à Kitzbühel en 2020.

Fritz et Kecmanovic se sont rencontrés trois fois, avec deux victoires de l'Américain et une du Serbe.