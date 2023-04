Tennis: Caroline Garcia, en panne de confiance, renoue avec son entraîneur Bertrand Perret

Quelques semaines avant cet exploit, sa coopération s'était brusquement interrompue avec son entraîneur Bertrand Perret. Et, plus récemment, la Lyonnaise a également perdu sa préparatrice physique, Laura Legoupil. Garcia reste sur une élimination dès son entrée en lice au Masters 1000 de Miami fin mars, et a dans la foulée pris une pause.

"Ces derniers temps, ça n'a pas été facile, sur le court et en dehors", a reconnu la joueuse, en annonçant dans cet entretien la reprise de sa collaboration avec Perret.

"La façon dont Bertrand m'a aidée l'année dernière a bien marché et j'ai envie de poursuivre l'aventure", explique "Caro", qui dit avoir "encore une page qui peut s'écrire" avec cet entraîneur. "J'ai envie de voir ce qu'on peut aller chercher. Mon jeu peut encore bien progresser."