Tennis: Halys et Mannarino en huitièmes à Miami, pas Barrère

"Maintenant je suis plus positif, c'est peut-être ça la clef", a dit le 79e mondial.

"Je sais exactement ce que je dois faire sur le court et j'ai vraiment confiance en mon service", a-t-il résumé à l'AFP, expliquant avoir travaillé son mental pour mieux gérer ses erreurs en match.

Avec quinze aces et 70% de premières balles, Halys a pu s'appuyer sur son service pour battre, une nouvelle fois, un joueur mieux classé que lui (55e).

- Tsitsipas qualifié -

Le droitier de 29 ans avait pourtant fait très forte impression au tour précédent en balayant 6-3, 6-2 Cameron Norrie (12e). Au terme d'une rencontre interrompue par la pluie, il a cette fois fini par céder au tie-break.

Stefanos Tsitsipas, parmi les favoris, et Karen Khachanov, se sont eux qualifiés. Le Grec (3e) a peiné, battant difficilement le Chilien Cristian Garin (82e) 6-3, 4-6, 6-4.

Bien lancé dans cette rencontre, Tsitsipas a connu une baisse de régime dans la deuxième manche, idéalement exploitée par Garin, alors plus conquérant, n'hésitant pas à avancer dans le terrain pour conclure les points au filet.

Mais après la perte du set, le finaliste de l'Open d'Australie a été solide pour finalement l'emporter. Il se mesurera au Russe Khachanov (16e), qui a balayé le Tchèque Jiri Lehecka 6-2, 6-4.

La route de Felix Auger-Aliassime s'est en revanche arrêtée, à un stade indigne de son rang (6e), contre l'Argentin Francisco Cerundolo, pourtant 31e joueur mondial (6-2, 7-5).

Titré à quatre reprises l'an passé (Bâle, Anvers, Florence et Rotterdam), le Montréalais de 22 ans n'a toujours pas disputé la moindre finale cette saison.

Chez les femmes, Elena Rybakina (7e) a engrangé sans trembler un 11e succès d'affilée en venant à bout de la Belge Elise Mertens (39e), 6-4, 6-3.

- Andreescu encore blessée -

La Kazakhe, favorite du tournoi WTA 1000 avec Aryna Sabalenka (2e) après le forfait de la N.1 mondiale Iga Swiatek, sera opposée en quarts à l'Italienne Martina Trevisan, victorieuse (6-3, 6-3) de la Lettonne Jelena Ostapenko.

"Physiquement, je ne suis pas très fraîche, mais je suis contente, je réussis à gérer mes matches", a expliqué Rybakina, qui tente de réaliser le "Sunshine Double" après son sacre à Indian Wells.

La Belarusse Aryna Sabalenka s'est aussi débarrassée en deux sets (6-3, 6-2) de la Tchèque Barbora Krejcikova, lauréate de Roland Garros en 2021.

En quarts, elle affrontera Sorana Cirstea, victorieuse (7-6 (7/3), 6-4) d'une autre Tchèque, Marketa Vondrousova. A 32 ans, la Roumaine vit une seconde jeunesse après avoir changé d'entraîneur et disputera son second quart de suite après Indian Wells.

"Je sais que ce sera très dur (contre Sabalenka) mais je gagne pas mal de matches dans cette série américaine et j'ai confiance", a assuré Cirstea.

L'Américaine Jessica Pegula (3e) a battu la Polonaise Magda Linette (19e) 6-1, 7-5 pour rallier les quarts où elle affrontera la Russe Anastasia Potapova (26e).

La Canadienne Bianca Andreescu, finaliste en 2021, a abandonné contre Ekaterina Alexandrova. La lauréate de l'US Open 2019 s'est blessée à la cheville gauche. Après avoir reçu les premiers soins sur le court, elle a été évacuée en chaise roulante, en pleurs.

Agée de 22 ans, Andreescu avait fait une saison blanche en 2020 à cause de blessures et de la pandémie de Covid-19. Cette année, elle n'a fait son retour en compétition qu'en avril après une pause de six mois.