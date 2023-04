Tennis: Lajovic remporte le titre à Banja Luka au bout d'une semaine de rêve

Les deux hommes s'étaient aussi rencontrés plus tôt dans leur carrière dans un tournoi mineur, à Bielle, en Italie, en 2016. Et déjà Lajovic s'était imposé.

"Honnêtement, cela a été mon match le plus difficile depuis six mois. Je n'avais plus de jus", a déclaré Lajovic. "A partir de 5-1 dans le troisième set, je n'ai plus senti mes jambes et j'avais des vertiges, et dans le dernier jeu, je n'étais même plus en capacité de penser et je jouais de manière automatique", a-t-il expliqué.

"Je suis heureux et submergé par ce que j'ai réalisé cette semaine (...) Cette victoire représente énormément pour moi", a encore dit ce joueur de devoir dont le meilleur classement ATP est une 23e place, en avril 2019.