Tennium et Kristoff Puelinckx partenaires pour les phases finales en Espagne

L'ITF a annoncé un partenariat avec Tennium pour l'organisation des phases finales de la Coupe Davis 2023 en Espagne à la fin de l'année. La fédération internationale de tennis fait ainsi confiance à Kristof Puelinckx, qui organise l'European Open à Anvers, et à son agence de management basée à Barcelone.

Fondée par l'homme d'affaires gantois avec l'ancien joueur français Sébastien Grosjean, l'agence Tennium organise de nombreux tournois ATP 500 et 250 dont l'European Open à Anvers, mais aussi notamment les tournois de Barcelone, de Buenos Aires, et, à partir de 2024, le tournoi d'Hambourg, ainsi que le tournoi WTA de Valence.

Tennium entre en action avec effet immédiat et planchera sur les évènements de fin d'année à Valence (du 12 au 17 septembre) - avec l'Espagne, la Serbie, la Corée du Sud, qui a éliminé la Belgique, et la République tchèque - en phase de poules de la Coupe Davis et le Final 8 à Malaga du 21 au 26 novembre.