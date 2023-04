Un documentaire sur Kim Clijsters retrace son deuxième retour à la compétition

À l'occasion du 40e anniversaire de Kim Clijsters, la maison de production De Mensen dévoilera début juin un documentaire sur la joueuse de tennis et son deuxième retour à la compétition, de 2019 à 2022. La Limbourgeoise y offre un aperçu de sa vie privée et démontre à quel point revenir au plus haut niveau est difficile. "J'ai été confrontée à mes limites à de multiples reprises", explique l'ancienne gloire du tennis belge.

En 2019, alors âgée de 36 ans, Kim Clijsters surprend en annonçant reprendre le chemin des cours, après avoir mis un terme à sa carrière en 2012. Pour la sportive, devenue entre-temps mère de trois enfants, il s'agit d'un énorme défi. L'idée germe alors d'immortaliser ce "Kimback". Une équipe de tournage a donc suivi ses moindres faits et gestes dans les mois qui ont suivi.

Au final, son retour n'aura pas eu l'effet escompté. Une blessure au genou, puis la pandémie de Covid-19 mettra un terme à son projet. Le 12 avril 2022, elle décide de ranger définitivement ses raquettes. Le documentaire "Kim Clijsters : come back home" montre l'évolution d'une carrière au plus haut niveau : les aubaines et les revers, les attentes élevées, une opinion publique très dure, le combat avec un corps qui a dépassé l'âge idéal pour jouer au plus haut niveau, un esprit ambitieux et un nouvel équilibre entre sport et vie privée.