Une dernière danse: Rafael Nadal doit retenir ses larmes en écoutant l'hymne national espagnol

La rencontre entre l'Espagne et les Pays-Bas a commencé à 17h00 (16h00 GMT) à Malaga. Après le match de Nadal contre Botic van de Zandschulp (80e), le deuxième simple opposera l'Espagnol Carlos Alcaraz, N.3 mondial, à Tallon Griekspoor (40e), avant un éventuel double décisif entre les deux équipes, selon les compositions définitives publiées mardi par l'organisation.

Lors de son entrée sur le court, Nadal est apparu très ému. Il a même dû contenir ses larmes en entendant l'hymne national, potentiellement pour la dernière fois. Une défaite de l'Espagne face aux Pays-Bas mettrait fin à la carrière professionnelle de Nadal, entamée en 2001 et marquée par 22 titres en Grand Chelem, quatre victoires en Coupe Davis (2004, 2009, 2011 et 2019) et deux sacres olympiques (simple en 2008 et double en 2016). A l'inverse, une victoire qualifierait les joueurs de David Ferrer pour les demi-finales, où ils affronteraient le vainqueur du match prévu mercredi entre l'Allemagne et le Canada.