"Ton vieil ami est toujours là pour t'encourager": le message magnifique de Roger Federer avant le dernier match de Rafael Nadal

"Tu m'as fait travailler plus dur que je ne l'aurais jamais imaginé (...) Tu m'as forcé à réinventer mon jeu (...) Tu m'as fait encore plus apprécier le tennis (...) Quelle carrière incroyable tu as eue", l'a félicité l'ex-N.1 mondial suisse sur le réseau social. "Tu as rendu l'Espagne fière... tu as rendu fier le monde du tennis tout entier", l'a-t-il encore complimenté, deux ans après avoir été le premier joueur du Big 3 (Federer, Nadal et Novak Djokovic) à ranger ses raquettes.

Faisant justement référence à ses propres adieux à Londres, où il avait joué un double et pleuré avec l'Espagnol, Federer a jugé mardi que cette journée de 2022 "resterait éternellement un des moments les plus beaux de (sa) carrière". "Rafa, je sais que tu es concentré sur la dernière ligne droite de ta carrière extraordinaire" avec un quart de finale de Coupe Davis contre les Pays-Bas prévu mardi à 17h00 (16h00 GMT) à Malaga. "On se parlera une fois que ce sera terminé", a écrit la légende suisse, lauréate de 20 Grand Chelem, sans confirmer pour autant sa présence aux adieux de Nadal à Malaga.