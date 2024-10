"Une fierté", "Un honneur", "Respect", "Légende": le monde du sport enchaîne les hommages après la retraite de Nadal

"Je suis ici pour vous dire que je quitte le tennis professionnel... Dans la vie, tout a un début et une fin et je pense que le moment est venu de mettre un terme à ma carrière, qui a été longue et bien plus couronnée de succès que je n'aurais pu l'imaginer", a déclaré dans une vidéo diffusée sur son compte X le joueur âgé de 38 ans.

Évoquant ses grandes difficultés physiques ces deux dernières années, il a toutefois précisé qu'il disputerait encore une dernière compétition, à savoir la finale de la Coupe Davis prévue à Malaga. "Je suis très enthousiaste à l'idée que mon dernier tournoi sera la finale de Coupe Davis, et d'y représenter mon pays", a indiqué le Majorquin. "Je pense que c'est une façon de boucler la boucle quand l'une de mes premières grandes joies comme joueur professionnel fut la finale" de cette compétition, remportée en 2004 à Séville, a-t-il ajouté.