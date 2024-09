US Open: Fritz, un pas de géant pour décrocher la lune face à Sinner

"Cela ne fait aucun doute, le public sera plutôt de son côté, mais c'est normal, prédit Sinner. Alors je vais l'accepter, sachant que j'ai derrière moi mon équipe et des gens qui me sont proches".

"Et je garde à l'esprit qu'il y a beaucoup de monde qui me regarde à la télévision en Italie et qui me soutient", ajoute-t-il.

L'Italien de 23 ans et l'Américain de 26 ans, 12e mondial qui gravite autour de la dixième place ATP depuis plus de deux ans avec une pointe au 5e rang en février 2023, ne se sont affrontés qu'à deux reprises, à Indian Wells. Ils en sont à une victoire chacun mais la dernière fois qu'ils ont croisé le fer remonte à il y a quasiment un an et demi, en 2023. Sinner s'était alors difficilement imposé en quarts de finale.

- Autre planète -

TIMOTHY A. CLARY

Mais ça, c'était avant. Car depuis, l'Italien a changé de planète: il a remporté son premier titre du Grand Chelem en janvier à l'Open d'Australie, est devenu N.1 mondial et prétendant au titre de tous les tournois auxquels il participe.