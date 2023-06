Wickmayer, 114e après son titre à Surbiton : « Ce come-back valait vraiment la peine »

"Cela représente beaucoup pour moi. Revenir en tant que maman est tellement plus spécial", a-t-elle expliqué à Belga. "Le tennis a bien plus de valeur désormais et je sais vraiment pourquoi je fais tous ces efforts. Ce fut un sacré défi de tenter ce come-back en devant repartir de zéro, mais cela en valait vraiment la peine. Je suis terriblement reconnaissante de tous les moments que j'ai déjà pu passer sur le court et de toutes les fabuleuses émotions que je peux vivre au quotidien. Je suis très heureuse et je prends énormément de plaisir."

"C'est vrai que c'est tendance aujourd'hui de voir des mamans revenir dans le sport de haut niveau. Et si quelqu'un le fait avant vous, cela prouve que c'est possible. Mais ce n'est pas ce qui m'a motivée. Ce fut un choix personnel. Je voulais voir si le tennis me manquait tant que cela et j'ai vraiment laissé la porte ouverte. Je n'étais pas sûre que je voulais revenir, mais je voulais un défi et j'ai eu le sentiment que le chapitre tennis n'était pas clos pour moi. Et je suis très heureuse d'être remontée sur le court."