Wim Fissette veut "faire mieux l'an prochain" avec une nouvelle chance en qualifications

Hormis en effet le "jour sans" en entrée de Greet Minnen samedi, le succès aura été convaincant pour la Limbourgeoise, 62e mondiale et Yanina Wickmayer (74e), face à Anna Bondar (WTA 114) et Dalma Galfi (WTA 136). Il n'aura même pas fallu disputer ce double.

"C'était super important, mais ce n'a pas été facile après avoir perdu le premier match, et en sachant que leur double est très fort", a commenté Wim Fissette, soulagé. "On a l'occasion de rejouer un match de qualification et on va essayer de faire mieux que contre le Canada (défaite 3-2 en avril) qui est quand même en finale cette fois".

"Yanina a été super forte les deux jours. Elle est un exemple de professionnalisme et d'énergie. Elle a apporté la même conviction les deux jours. Greet a réussi un incroyable come-back, mentalement elle a été très forte après un samedi très compliqué. Il fallait le faire. Cela mérite le respect", a ajouté Wim Fissette pour sa deuxième rencontre en tant que capitaine de l'équipe belge.

Un succès remporté sans Elise Mertens (choix personnel), ni Alison Van Uytvanck (dos) ni Maryna Zanevska (retraite). "Nous avons deux joueuses super enthousiastes avec Greet et Yanina, et de jeunes joueuses en devenir. Je n'ai pas reçu de signes négatifs de la part d'Elise (Mertens), et sa présence nous apporterait un plus c'est évident, aussi en double où on a également Kimberley Zimmermann. Cela ouvre des perspectives pour faire mieux l'an prochain. Il faudrait avoir un petit peu de chance au tirage."