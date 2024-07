Wimbledon: Carlos Alcaraz, joueur complet

Sur un court, le jeune homme va très, très vite. Ce qui lui permet souvent d'écoeurer ses adversaires à force de renvoyer toutes les balles, les plus éloignées, les plus fortes, les plus vicieuses, les plus désespérées, pour in fine remporter un point qui semblait inéluctablement perdu.

Daniil Medvedev, battu en demies à Wimbledon, a dressé le portrait du jeune joueur: "Là où Carlos est différent des autres joueurs -- nous avons tous nos préférences de jeu en défense, en contre, en agressivité --, c'est qu'il est capable de faire tout ça. Il peut jouer en slice, et même si le coup n'est pas très bon, il peut suivre au filet et gagner le point à la volée. Dans les longs rallyes, on ne peut pas simplement renvoyer la balle à Carlos parce que si on lui fait une balle facile à jouer, on sait que c'est fini pour nous. C'est probablement l'adversaire le plus difficile à affronter que j'ai eu dans ma carrière".

- Etiquette -

Cette aptitude se double d'une abnégation sans bornes, qui transpire l'humilité et rappelle forcément celle de Rafael Nadal.