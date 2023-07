Wimbledon: Djokovic à la chasse aux trésors

. Egaler Margaret Court et Roger Federer

Djokovic est invaincu à Wimbledon depuis sa défaite en quarts de finale en 2017. Depuis, il a donc remporté 28 matchs pour quatre titres.

Contrairement à la quasi totalité de ses adversaires, il n'a joué cette année aucun match -même en exhibition- de préparation sur gazon. Mais peu importe: "Lorsque j'entre sur le Centre Court, quelque chose en moi se réveille et je suis capable de jouer au plus haut niveau", assure-t-il.

Un nouveau trophée porterait son palmarès à 95 titres au total. Il laisserait ainsi Ivan Lendl (94) derrière lui et n'aurait plus en ligne de mire que Federer (103) et Jimmy Connors (109).