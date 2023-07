Yanina Wickmayer décroche un quatrième titre WTA en double

Yanina Wickmayer (WTA 79 en double) et sa partenaire britannique Heather Watson (WTA 183 en double) ont remporté le double au tournoi de tennis WTA 250 de Varsovie, épreuve sur surface dure dotée de 259.303 dollars, dimanche, en Pologne. La paire belgo-britannique a battu les Polonaises Weronika Falkowska (WTA 93 en double) et Katarzyna Piter (WTA 89 en double) 6-4, 6-4 en 1 heure et 17 minutes de jeu.