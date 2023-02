Yanina Wickmayer rejoint les quarts de finale

Yanina Wickmayer (WTA 246), 33 ans, a dominé en 8es de finale la jeune Espagnole de 20 ans, Leyre Romero Gormaz (WTA 172), tête de série N.8, 6-2, 6-0 en moins d'une heure de jeu (57 minutes).

Pour une place en demi-finale, la numéro 8 belge dans la hiérarchie sera opposée à la Française Audrey Albie, 28 ans, 224e au classement WTA.

Plus tôt dans la journée, Magali Kempen et sa partenaire suisse Xenia Knoll s'étaient qualifiées pour les demi-finales en double. Le duo belgo-suisse, tête de série N.4, a battu 6-2, 6-3 la paire formée par la Suissesse Ylena In-Albon et la Britannique Yuriko Lily Miyazaki.

Kempen et Knoll défieront, elles, pour une place en finale, l'Américaine Chiara Scholl et la Bosnienne Anita Wagner.