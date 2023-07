Yanina Wickmayer s'incline en demi-finale contre Iga Swiatek

Le match avait débuté samedi, et Yanina Wickmayer s'y était montrée héroïque en revenant de 5-2 à 5-5 dans le deuxième set, en écartant par ailleurs trois balles de match, après une première manche largement dominée par la N.1 mondiale. La rencontre a néanmoins été interrompue à cause de l'obscurité et a repris dimanche.

Les deux joueuses se sont alors dirigées vers le tie-break, dans lequel Wickmayer s'est laissée mener 5/1 et a sauvé deux nouvelles balles de match pour revenir à 6/6. La joueuse de 33 ans a finalement été renversée par sa cadette sur la troisième balle de match de la journée, la sixième sur le match.