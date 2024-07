Ysaline Bonaventure balayée pour son retour à la compétition

Bonaventure n'a plus joué depuis son abandon en qualifications à l'Open d'Australie au début de l'année. Elle a été opérée au genou le 24 janvier et prévoyait un retour au tournoi de La Haye il y a trois semaines, mais sa partenaire de double avait entretemps déclaré la fin de sa carrière. La Stavelotaine a donc reporté son retour à ce tournoi dans les Canaries, joué sur terre battue et doté de 100.000 dollars.

Ancienne joueuse du top 100 (82e), Ysaline Bonaventure, 29 ans, figure aujourd'hui au 947e rang en simple et n'est plus classée en double. Au début du mois de juillet, elle avait annoncé vouloir se préparer pour l'US Open, prévu du 26 août au 8 septembre.

En juin dernier, Bonaventure s'était présentée sur la liste fédérale MR.