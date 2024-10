Zheng rejoint Sabalenka en finale pour un remake de la finale de l'Open d'Australie

La Bélarusse Aryna Sabalenka, numéro 2 mondiale, a renversé Coco Gauff (WTA 4) en demi-finales du tournoi WTA 1000 de Wuhan, épreuve sur surface dure dotée de 3.221.715 dollars, samedi en Chine. Sabalenka a eu besoin de trois manches et de 2h26 de jeu pour l'emporter 1-6, 6-4, 6-4.

Après la première manche remportée sèchement par Gauff 6-1, Sabalenka s'est réveillée pour empocher les deux sets suivants sur le même score de 6-4. Gauff, 20 ans, aura été plombée par un nombre élevé de double fautes, 21 au total.

Sabalenka a déjà remporté le WTA 1000 de Wuhan à deux reprises, en 2019 et 2018, et est tenante du titre, le tournoi chinois étant à sa première édition depuis 2019 et la pandémie.