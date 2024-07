Zizou Bergs éliminé en cinq sets: "Je me suis tellement battu que c'est frustrant"

"Je n'enrage pas tellement sur les deux derniers points", a-t-il confié à la fédération belge de tennis. "J'en ai plus sur le fait d'avoir essayé cinq sets durant de forcer un break (il a eu 7 balles de break au total, ndlr.). Et lorsque je pense y être parvenu, suite à une balle haute qui retombe lentement et me semble 100% dehors sans qu'une annonce ne suive et que j'en oublie de demander un challenge, c'est dur à avaler. Je me suis tellement battu pour revenir, et contre moi-même aussi par moments pour ne pas craquer, j'ai été si souvent malchanceux quand j'ai hérité d'une occasion, qu'à l'arrivée, c'est frustrant."

Bergs espérait pouvoir revivre la même exaltation qu'à Roland-Garros, où il avait atteint le troisième tour après s'être également extirpé des qualifications. Cela n'aura pas été le cas, mais il part riche d'une expérience supplémentaire.