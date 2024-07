Zizou Bergs en troisième rotation samedi sur le Court Simonne-Mathieu contre Tsitsipas

Il s'agira du deuxième duel entre Bergs, 87e mondial, et Tsitsipas, 12e mondial et tête de série N.8, après celui remporté par le Grec au premier tour de l'Open d'Australie en janvier dernier. La rencontre est prévue en troisième rotation à partir de 12h00 après deux matches du tableau simple dames.

Sander Gillé et Joran Vliegen seront également en action en double samedi. Leur duel face aux Français Arthur Fils et Ugo Humbert est prévu en quatrième et dernière rotation sur le court N.6 de Roland-Garros.