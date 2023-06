Zizou Bergs et Joris De Loore en quarts en battant Raphaël Collignon et Gauthier Onclin

Zizou Bergs et Joris De Loore se sont qualifiés pour les quarts de finale (2e tour) du double au Challenger 125 d'Ilkley, tournoi sur gazon et doté de 145.000 euros, mercredi en Grande-Bretagne. Bergs et De Loore sont sortis vainqueurs 3-6, 7-5 et 10/5 dans le super tie break du duel belgo-belge qui les opposait à Raphaël Collignon et Gauthier Onclin.