Zizou Bergs rejoint le second quart de finale de sa carrière sur le circuit ATP

Zizou Bergs a poursuivi son parcours à l'European Open de tennis. Le Belge, 69e mondial, a battu au 2e tour l'Argentin Sebastian Baez, 27e mondial et 4e tête de série de ce tournoi ATP 250, joué en salle sur surface dure dotée de 690.135 euros, jeudi soir à la Lotto Arena. Après 1 heure et 33 minutes de jeu, le Limbourgeois de 25 ans s'est imposé 6-3 et 6-4.

Bergs atteint son second quart de finale en carrière sur le circuit ATP, qui plus est dans son tournoi préféré. Il y rencontrera l'Américain Marcos Giron, 47e mondial et 8e tête de série, vainqueur du Français Arthur Rinderknech (ATP 62), 7-6 (8/6) et 7-6 (7/4).

En juillet 2023, il avait décroché son premier quart de finale sur la terre battue de l'ATP 250 de Gstaad en Suisse. Il occupait à l'époque le 175e rang à l'ATP et était passé par les qualifications.