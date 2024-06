Zizou Bergs, repêché comme lucky loser, face au Néerlandais Tim van Rijthoven au 1er tour

Tim van Rijthoven, 27 ans, n'est plus classé à l'ATP, lui qui effectue son retour sur le circuit à Rosmalen après avoir été écarté des courts pendant un an et demi. Le Néerlandais, qui n'a plus joué depuis le tournoi de Rotterdam en février 2023, avait décroché son unique titre ATP en 2022 à Rosmalen, en battant Daniil Medvedev en finale.

Bergs, 24 ans, avait gagné son seul duel contre Van Rijthoven en novembre 2022 au Challenger de Helsinki. S'il le bat à nouveau cette semaine, il rencontrera au 2e tour l'Australien Alex de Minaur, 11e mondial et dispensé de 1er tour vu son statut de tête de série N.1.