Un plateau historique pour la troisième manche du WEC à Spa-Francorchamps le 29 avril

Depuis dix ans, le WEC passe par le circuit de Spa-Francorchamps. Le 29 avril, le championnat du monde d'endurance se disputera sur le circuit belge avec, pour particularité cette année, une concurrence qui sera rude dans la catégorie reine. "La différence principale par rapport aux autres saisons, c'est évidemment le plateau du championnat du monde qui s'est étoffé avec une arrivée massive de constructeurs automobiles dans la catégorie hypercar. Il s'agit de voitures qui sont extrêmement performantes, très spectaculaires et magnifiques en termes de design. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir sept constructeurs engagés dans cette catégorie. C'est historique dans l'histoire du sport automobile." explique Frédéric Lequien, directeur général de Le Mans Endurance Management (LMEM) et du WEC.

Du côté du circuit, on se réjouit de ce premier grand rendez-vous. "Pour le circuit de Spa-Francorchamps, c'est très important d'accueillir un championnat qui se porte bien, qui se développe et qui va attirer de plus en plus de monde. Cela veut dire de plus en plus de retombées économique pour la région. Pour le circuit de Spa-Francorchamps, c'est le premier rendez-vous international de la saison avec notamment l'utilisation de nos toutes nouvelles infrastructures avec notre nouvelle tribune, nos nouveaux gradins, à l'occasion de cette épreuve," raconte Amaury Bertholomé, directeur général du circuit de Spa-Francorchamps.