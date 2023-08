Un samedi noir sur les routes européennes, jusqu'à 1.180 kilomètres de files en France

Les difficultés de circulation se sont accrues dans plusieurs pays européens dès 09h00 samedi matin. Le pic a été atteint vers midi. Pour les départs, la situation s'est améliorée dans le courant de l'après-midi, tandis qu'elle ne s'est normalisée qu'en début de soirée pour les retours.

Touring considère la journée de samedi comme la plus chargée de l'été en France, à égalité avec celle du samedi 29 juillet. Le trafic était difficile dès 09h00 avec des embouteillages dans les deux sens sur l'A7/A9 Lyon - Orange - Espagne et sur l'A10/A63 Paris - Bordeaux - Espagne. Les problèmes de circulation se sont multipliés et ont culminé vers midi avec 1.180 km de bouchons au total.