"On a 150 postes qui sont ouverts": le secteur de l'aéronautique recrute

Stéphane Burton, CEO du groupe aérospatial belge Orizio, était l'invité de Martin Buxant ce matin sur bel RTL. L'occasion d'aborder la question du recrutement et de l'emploi dans le secteur de l'aéronautique. "Aujourd'hui, on a à peu près 150 postes qui sont ouverts", a expliqué le CEO. "Des postes qui sont ouverts parce qu'on a un manque imminent maintenant et des postes que l'on ouvre pour pouvoir recruter et former des gens puisqu'il faut 5 à 7 ans avant qu'ils succèdent à leurs collègues qui sont encore actifs".

Ces futurs employés d'Orizio sont en grande partie formés par leur employeur. "On a une vision où on est en fait un partenaire de la société. C'est-à-dire que l'éducation forme les gens, donc la formation théorique, les écoles. Nous, on les récupère à la fin de l'école, on leur demande parfois des formations théoriques complémentaires et on donne surtout des stages pratiques. Donc, on recrute des gens qui viennent faire des stages chez nous et puis étudier. On recrute des gens qui ont étudié et qui vont faire de la pratique. Et on recrute des gens qu'on met au travail tout de suite", a précisé Stéphane Burton. Le secteur attire, mais pas assez.