"Il faudrait fermer les frontières au sud": Theo Francken aimerait que l'Europe s'inspire de Donald Trump concernant la migration

"C'est un peu les deux. Ils ont évité la très progressiste Kamala Harris et Donald Trump est super populaire, surtout dans les classes rurales. 2 sur 3 ont voté pour Trump, c'est un grand pourcentage."

Les Américains ne veulent-ils pas d'une femme à leur tête?

"C'est un peu bizarre de dire ça en tant qu'Européen, mais selon moi, la réponse est oui. C'est un des éléments. Elle est très progressiste. C'est une femme. Elle est afro-américaine. Et c'est encore difficile aux Etats-Unis. C'est dommage."

Et Elon Musk ?

Theo Francken estime par ailleurs qu'un poste "simplification administrative" va être créé pour Elon Musk, qui a soutenu Donald Trump durant la campagne. "Je ne sais pas s'il va devenir un ministre, mais je pense qu'il va être le chef pour abolir des règles. (...) On pourrait s'en inspirer en Belgique. C'est nécessaire. Il y a beaucoup trop de règles, et c'est difficile de les abolir. J'ai essayé ça pendant 4 ans. Et j'avais plus de succès sur la migration que sur la simplification administrative."