Après plus d’une décennie de travaux et des millions d’euros investis, la gare de Mons ouvre enfin ses portes

Pourtant, malgré ce budget faramineux, la gare de Mons accueille chaque jour bien moins de voyageurs que d'autres infrastructures similaires. En comparaison, la gare d'Ottignies, plus modeste, voit passer quotidiennement deux fois plus de navetteurs.

L'inauguration marque la fin d'un chantier colossal qui aura duré plus d'une décennie. Le projet initial prévoyait un coût de 37 millions d'euros, mais la facture finale atteint 480 millions, une explosion des coûts qui interpelle.

Si les gares de Liège-Guillemins et Mons ont souvent été citées comme des exemples de dépassements financiers en Wallonie, cette situation existe également en Flandre.

À la veille de cette ouverture, une question demeure : comment expliquer de tels dépassements, et surtout, qui doit en assumer la responsabilité ?

La SNCB justifie cette envolée budgétaire par plusieurs facteurs : une révision du projet initial, la faillite de certaines entreprises impliquées dans le chantier et la flambée des prix des matériaux.

La rénovation de la gare d'Anvers-Central, monument historique classé et aujourd'hui considéré comme l'une des plus belles gares au monde, a coûté 775 millions d'euros.

Cette somme englobe le réaménagement complet de la gare sur trois niveaux et la construction d'infrastructures TGV en sous-sol. Si le coût est élevé, Anvers-Central reste toutefois la deuxième gare la plus fréquentée du pays, avec plus de 300 trains qui y transitent quotidiennement.

À Gand, les travaux de rénovation, toujours en cours, sont estimés à 595 millions d'euros selon railtech.be.

De son côté, la VRT rapporte que 420 millions d'euros ont été investis pour moderniser la gare de Malines et ses alentours.

Un enjeu national pour les infrastructures ferroviaires

Le cas de Mons, bien qu'emblématique, s'inscrit dans un débat plus large sur la gestion des grands projets ferroviaires en Belgique.

Entre nécessité de modernisation, ambition architecturale et réalité budgétaire, les dépassements de coûts restent fréquents, que ce soit en Wallonie ou en Flandre. Reste désormais à savoir si des leçons seront tirées pour éviter de tels écarts financiers à l'avenir.

