Avis aux investisseurs: un nouveau bon d'État sera émis dans quelques jours

L'Agence fédérale de la dette émettra deux nouveaux bons d'État le 4 décembre à l'attention des investisseurs particuliers, l'un à un an et l'autre à huit ans, indique-t-elle jeudi. Le coupon pour chaque bon sera déterminé le 21 novembre.

La période de souscription via les établissements placeurs se déroulera du 25 novembre au 3 décembre 2024 inclus. Concernant le service des Grands-Livres, la période de souscription débutera également le 25 novembre et se prolongera jusqu'au 2 décembre inclus (réception des fonds au plus tard le 3 décembre).

En septembre dernier, le bon d'État à un an offrant un coupon brut de 2,75% (1,925% de taux d'intérêt net) avait permis de lever 382,715 millions d'euros. Un bon d'État à dix ans (coupon de 2,8%, soit un taux d'intérêt net de 1,96%) avait également été émis et avait récolté 19,809 millions d'euros.